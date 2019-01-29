Mülteci ihbarından Japon turistler çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ihbar üzerine teknede yapılan armada mülteci yerine Japon turistlerle karşılaşıldı.

Bodrum Gümbet koyundan günübirlik tur teknesi ile Bodrum koylarını gezmek için denize açılan Japon turist kafilesi fırtınanın çıkması sonrası Gümbet koyuna geri döndü. Kaptan tarafından güvenlik amaçlı can yeleği giydirilen Japon turistler teknenin karaya yanaşmasını beklerken vatandaşlarca mülteci zannedilince polise ihbar yapıldı. Can yelekli gördükleri için mülteci zannedilen Japon turistlerin bulunduğu tekneye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Teknede inceleme yapan ekipler karşılarında Japon turistleri görünce şok oldu. Kısa sürede anlaşılan yanlışlık sonrasından Sahil Güvenlik ekipleri bölgeden uzaklaştı. Karada bulunan polis ekipleri de görev yerlerine geri döndü. Turistler ise neye uğradığını şaşırdı.