Mülteciler son anda kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan jet-ski ile kaçma girişiminde bulunan üç kişinin bulunduğu motor su alınca düzensiz göçmenler ölüm ile burun buruna geldi.

Gece saatlerinde Bodrum Kargı Adası güneyinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bot, bölgede yarı batık vaziyette jet-ski tespit etti. Su yüzeyindeki üç kişinin, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçma girişiminde bulunan 2 Suriye ve bir Filistin uyruklu şahsın olduğu ortaya çıktı.

3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak yasal işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina'ya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri bu olayın yaklaşık 2 saat sonra devriye görevi esnasında Karaada güneyinde devriye görevi esnasında fiber tekne içinde düzensiz göçmenler ile karşılaştı. 5 Filistin ve 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile yasal işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina'ya getirildi.