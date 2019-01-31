İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mumcular Barajı 6 yıl sonra il kez doldu

Bodrum yaklaşık 1 aydır durmadan yağan yağmur nedeniyle Mumcular Barajı erkenden doldu.

Kapasitesinin üzerinde dolan Mumcular Barajı'nın kapakları kısmi olarak açıldı. 6 yıldır dolmayan barajın bu yıl erken dolması bölge halkını sevindirdi.


Bodrum'un içme suyunun da sağlandığı Mumcular Barajı, 6 yıl sonra ilk kez tam doldu. Yıllardır kuraklık çeken bölge halkı dolan barajı sevinçle karşıladı. Yaklaşık 6 senedir Mumcular barajı yarıya kadar dolar, suları bölge halkına yetmezdi. Yaz aylarında, bazı bölgelere su verilmez ve su kesintileri meydana gelirdi. Bu yıl hiç durmadan yağan yağmurlar nedeniyle dolup taşan barajın kapakları kısmi olarak açıldı. Baraj tam kapasite dolduğu için su tahliyesi yapılmaya başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.