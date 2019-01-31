Mumcular Barajı 6 yıl sonra il kez doldu

Kapasitesinin üzerinde dolan Mumcular Barajı'nın kapakları kısmi olarak açıldı. 6 yıldır dolmayan barajın bu yıl erken dolması bölge halkını sevindirdi.

Bodrum'un içme suyunun da sağlandığı Mumcular Barajı, 6 yıl sonra ilk kez tam doldu. Yıllardır kuraklık çeken bölge halkı dolan barajı sevinçle karşıladı. Yaklaşık 6 senedir Mumcular barajı yarıya kadar dolar, suları bölge halkına yetmezdi. Yaz aylarında, bazı bölgelere su verilmez ve su kesintileri meydana gelirdi. Bu yıl hiç durmadan yağan yağmurlar nedeniyle dolup taşan barajın kapakları kısmi olarak açıldı. Baraj tam kapasite dolduğu için su tahliyesi yapılmaya başlandı.