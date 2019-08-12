Murat Demirci; “İztuzu'nun ekolojik tasarıma ihtiyacı yok”

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği üyesi, İKUP dönem sözcüsü Murat Demirci tarafından yapılan açıklamada, İztuzu ekolojik tasarım yarışmasına başvuruların 5 Ağustos'ta sona ermesine rağmen bakanlığa çekincelerini dile getirdikleri yazıya cevap alamadıkları belirtildi.

Demirci, İztuzu'nun geleceği konusunda endişelerini haklı çıkaracak türde olumsuz gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek; “Bildiğimiz kadarıyla yarışma şartnamesinde dikkat çektiğimiz konularda bir değişiklik yapılmadı. Yani, proje alanı hala İztuzu olarak yer alıyor. Her ne kadar bunun sadece bir fikir yarışması olduğu söylense de, yarışma kurulunun dereceye giren projelerden birinin uygulanmasına karar verme yetkisi hala şartnamede var. Yerel STK'lar ısrarla sürece dahil edilmedi; dahası, bazılarımız yerel yönetimlerce sanki kanuna aykırı faaliyet yürütebilecek, bu sebeple de dikkatle izlenmesi gereken potansiyel suçlu örgüt muamelesi görüyor.” ifadelerini kullandı.

Hastanenin İztuzu'nda yapılmasının önünde ciddi sorunlar olduğuna değinen Demirci; “Deniz kaplumbağası hastanesinin İztuzu dışında, atık su ve katı atık yönetimi başta olmak üzere pek çok açıdan daha uygun bir yerde yapılması önerimiz dikkate alınmıyor. Biz de merak ediyoruz, Bakanlık ekolojik kelimesini nasıl tanımlıyor? Kablumbağa tanklarındaki suyun deşarj edilmesiyle İztuzu Gölünün kirletilmesi ekolojik değil. Deniz kaplumbağalarından çok daha fazla ender bulunan ve nesli tehdit altındaki Likya Karasemenderinin yaşam alanı olan İztuzu ormanına bina inşa etmek de ekolojik değil. Hastanenin İztuzu'nda yapılmasının önünde ciddi sorunlar var. Ulusal ve uluslararası kanun ve sözleşmelere aykırı olması; İztuzu Gölü ve kumsalın kıyısında ve İztuzu ormanında başlayacak yapılaşmanın o alan ve çevresindeki ekosistemi tahrip etmesi, İztuzu Gölü'nün kirletilmesi ve bu suyun duşlarda kullanılmasıyla çevre ve halk sağlığının tehdit edilmesi ve yapılaşmanın İztuzu gibi çok önemli bir yuvalama alanında ses ve ışık kirliliğine yol açması bunların başında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birinci derece koruma alanı olan bir kumsala deniz kaplumbağası hastanesi yapmak istemesini ve bu konudaki sorunlara rağmen bunda ısrar etmesini anlayamıyor ve bunu kabul edemiyoruz.” dedi.

- Alternatif turizme katkı sağlayan tabela söküldü

İztuzu'nun Muçev sorumluluğundaki mevcut yönetimi ile daha vahim duruma geldiğini söyleyen İKUP sözcüsü Demirci, şunları kaydetti; “Bizler Nasıl bir İztuzu istiyoruz? diye kafa yorarken, belediyemiz söz verildiği şekliyle plajın kendisine verileceği umuduyla devlet ve hükümet yetkililerinden hala haber beklerken, bazı yerel STK'larımız ve kurumlarımız İztuzu konusunda malum sebeplerle sessiz kalırken, bakın plajı mahkeme kararlarına rağmen işleten Muçev İztuzu'nda neler yapıyor; İztuzu'ndaki yegane özel şirket Muçev, GEKA ana finansörlüğü, Muğla Valiliği'nin koordinasyonu, belediyeler ve bir çok kamu kurumunun iştirakiyle hayata geçirilen The ECO Trails projesinin Ortaca Belediyesince yaptırılıp plaja konulan bilgilendirme tabelasını ‘özel şirketin reklamı' gerekçesiyle plajdan söktü. Tabelanın tekrar yerine konulması konusunda Dalyan Dernek olarak Muçev'e gönderdiğimiz 17 Temmuz 2019 tarihli yazıya da henüz cevap vermedi. Mevcut günübirlik barakaları boyadı, çatılarını bir turistin "kendimi Kamboçya'da hissettim" benzetmesi yaptığı sazlarla yeniledi. Uzaktan bakarsanız ahşap, yakından bakarsanız plastik olduğunu göreceğiniz yeni bir baraka yaptı. Önceki Üniversite yönetiminin yaptığı marifeti uygun bulmuş olsa gerek, otoparkı gölün kıyısına iyice yaklaşacak kadar genişletti, ekolojik görünümlü ahşap kalas ve halatlarla sınırını çevirdi. Vatandaşların muhtemel ‘tuzlu suyla duş almak istemiyoruz' şikayeti üzerine olsa gerek, duşlarda ve muhtemelen her yerde kullanmak üzere plaja tatlı su getirme ve üretme arayışına girdi. TAPDK ruhsatı olmadığı ve başvurusunun cevabı gelmediği gerekçesiyle plajda alkollü içki satışı yapmıyor. Deniz kaplumbağalarının muhtemel yuvalama alanını belirleyen halat ve ahşap kalaslarla işaretli bölgede güneşlenmek, şemsiye-şezlong kullanmak yasak olmasına rağmen, bunu yapanları uyarmıyor.”

- “İztuzu'nun geleceğini olumsuz etkileyecek girişim durdurulmalı”

Amaçlarının gelecek nesillere el değmemiş bir İztuzu bırakmak olduğunu vurgulayan Demirci, açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Hepimiz gönüllüyüz, siyasi, maddi, ticari hedefimiz ve beklentimiz yok. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kahraman'a ve yarışma kurulunun sayın başkan ve üyelerine, İztuzu'nun geleceğini doğrudan ve olumsuz etkileyecek bu girişimi durdurmaları, şartnamesini proje yeri İztuzu dışında olacak şekilde değiştirmeleri ve Nasıl bir İztuzu istiyoruz? yönündeki talebimizi bir kez daha iletiyoruz. İztuzu'nun ekolojik tasarıma ihtiyacı yok. Onu koruyan kanunlara uyalım ve rahat bırakalım yeter. Yerel halk olarak bekliyoruz.”