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Muratlar ve Fadıl Mahallelerinin yolları güvenli hale geldi

İl genelinde yol çalışmalarına ara vermeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin kırsal mahallelerinde güvenli ve modern yollar için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinin Muratlar ve Fadıl Mahallelerinde asfalt çalışmaları tamamlandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “Menteşe ilçemizin Kırsal Mahallesi'nde vatandaşlarımızın güvenli ve modern yollarda seyahat etmeleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimizin yoğun mesaisi sonucunda Muratlar ve Fadıl Mahalle sakinlerimizin daha rahat ulaşımlarını sağlamaları için asfalt çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. İlçemiz için yapılması gereken hizmetleri planladığımız bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor” denildi.

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