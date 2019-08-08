Muratlar ve Fadıl Mahallelerinin yolları güvenli hale geldi

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinin Muratlar ve Fadıl Mahallelerinde asfalt çalışmaları tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “Menteşe ilçemizin Kırsal Mahallesi'nde vatandaşlarımızın güvenli ve modern yollarda seyahat etmeleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimizin yoğun mesaisi sonucunda Muratlar ve Fadıl Mahalle sakinlerimizin daha rahat ulaşımlarını sağlamaları için asfalt çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. İlçemiz için yapılması gereken hizmetleri planladığımız bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor” denildi.