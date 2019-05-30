MÜSİAD, Bodrum'da iftarda buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Bodrum'da iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğinde MÜSİAD Bodrum Derneği Başkanı Osman Akkartal, birlik beraberlik mesajı verdi.

Bodrum Ambrosia otelde MÜSİAD Bodrum iftar yemeği düzenledi. İftara Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Genel Sekreteri Kadir Abalı, MÜSİAD Bodrum Başkanı Osman Akkartal, Muğla Genç MÜSİAD Başkanı İbrahim Furkan Akkartal, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sönmez, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Kurum müdürleri ve MÜSİAD üyeleri katıldı. İftar öncesinde Türk Tasavvuf Müziği dinletisi ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Bir çok kurum ve kuruluşu bir araya getiren yemekte kısa bir konuşma yapan MÜSİAD Bodrum Derneği Başkanı Osman Akkartal birlik ve beraberlik mesajı verdi.