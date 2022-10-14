MÜSİAD heyeti yorgunluk attı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2. Bölge Başkanlar Toplantısı sonrası konuklar, Gökova Körfezi'nde tekne turu il yorgunluk attı.

Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde MÜSİAD Muğla Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Isparta, Denizli, Burdur ve Antalya illerindeki MÜSİAD Şube Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katılmıştı.

2. Bölge Başkanlar Toplantısında her ilin yaptığı çalışmalar değerlendirilirken, toplantı sonrası Akyaka Azmak tekne turu ve Gökova Körfezi tekne turu ile katılımcılar yorgunluk attı.