MÜSİAD Muğla ailesi iftarda buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'nin geleneksel iftar programı yüksek bir katalım ile gerçekleşti. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın yanı sıra, Vali vekili Fethi Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

İftar programının açılışında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazıl Demir, “Ramazan ayı bir rahmet ayıdır. Hatalarımız ile yüzleşmek, kusurlarımızdan arınma fırsatıdır. İyiliği, barışı, güzelliği paylaştığımız bir hayatı, adaletle, şefkatle kurmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Oturduğumuz sokaktan başlayarak mahallemize, şehrimize ve ülkemize yaşatılması gereken bir medeniyetin temsilcisi olarak dünyaya karşı sorumluyuz. Somali, Yemen, Suriye gibi yakın uzak yeryüzünde birçok topluluk var. Kendi halimize şükrederken bütün insanlık için esenlik ve barış adına neler yapılabileceğini bir kez daha düşünmeliyiz. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkemiz iktisadi yapısını hedef alan ekonomik bir faktör ile karşı karşıyayız. Asıl problem nüfusun üretim-tüketim dengesinde meydana gelen değişimdir Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu haline gelmiştir” dedi.

İftar sofralarının Ramazan'ın bereketi olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bugün burada bu geleneği emek emek işlediğimiz bir muhabbeti görüyorum. Ülkemiz genelinde ve dünyada 94 ülkesinde ulaştığımız dostlarımızla örnek bir aileyiz. Bu çatı altında geçtiğimiz hafta 29'uncu yılını doldurduk. Geçen 29 yılı baktığımızda ise zorluklar, engeller. Fakat bunlara rağmen kazanılan büyük başarılar da gördük. En önemlisi de iş dünyası olarak yaşadığımız bu çetin yolda her türlü fırtınaya ve sarsıntıya rağmen bütün gücümüzle ilerliyoruz. Meselesi Türkiye olan herkes ile yan yana durmaktan çekinmedik. MÜSİAD demek memleket sevdası demek. Biz bu idealle yola çıktık, güçlü Türkiye'yi inandık ve hep birlikte bu idealimize ulaşacağız. Kadim Anadolu topraklarının bereketine ve ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak, bu memleketin evlatları olarak üretmeye ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bu yolda çıktığımız yolda ilerleyerek, dünyada değişen koşullara göre yol haritamızı zaman zaman yenileme ihtiyacı oluyor. Biz bu konuda bir çalışma başlattık ve buna da tazelenme dedik. Yeni seçilen yönetim kadromuz ile 2 yıllık süreçte 10-15 ve 20 yıllık bir çalışma planlamaları yapacağız” dedi.

Muğla vali Vekili Fethi Özdemir itfar programını düzenleyenlere teşekkür ederken, MÜSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve iş dünyasının yanında özellikle dünyanın neresinde olursa olun mazlumların yanında yer almasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Genel Başkanına ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne plaket verildi.