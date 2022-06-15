MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Demir, Türk-Arap iş zirvesine katıldı

Gaziantep'te düzenlenen ‘2'nci Türk-Arap iş zirvesi' toplantısına Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Genç MÜSİAD Başkan yardımcıları Nurullah Enes Ganioğlu ve Mesut Çiftçi ile birlikte katıldı.

Gaziantep Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘2'nci Türk-Arap iş zirvesi' programına Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ve bin 600'e yakın Türk ve Arap iş insanı katılım sağladı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Gaziantep'te gerçekleştirilen Türk-Arap iş zirvesinin bölgesel yatırım fırsatları ve iş birliği alanlarında yeni fırsatlar sunması açısından önemli olduğunu belirtti. MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Demir, “Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak tüm dünyadaki iş insanları ile yatırım ve yeni fırsatlar elde edebilmek, ülkemizin bu yeni iş fırsatlarından faydalanması için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yürütüyoruz. Gaziantep'teki Türk-Arap iş zirvesi de bunlardan birisiydi. Bunun dışında Genel Merkezim tarafından düzenlenen ‘Belarus'ta iş ve yatırım fırsatları' programına katıldım. Ankara Büyükelçisi Victor Rybak başkanlığındaki Belarus iş heyeti ve MÜSİAD ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen Belarus'ta iş ve yatırım fırsatları programında Belarus'ta bulunan ‘Great Store Endüstrial Park' avantajları, 180 gün vizesiz ülkede durma, gelir vergisi istisnası, 10 yılın sonunda vergide yüzde 50 indirim, lojman desteği gibi avantajlar ve sektörler değerlendirildi. Yine MÜSİAD Karlsruhe ev sahipliğinde Karlsruhe Başkonsolosumuz Banu Terzioğlu ve Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup katılımıyla düzenlenen Avrupa Genel İdari Kurulu programına katılarak burada MÜSİAD üyeleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik” dedi.