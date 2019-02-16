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MÜSİAD Muğla Şube başkanından ziyaretler

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda görevi devralan Av.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda görevi devralan Av. Kazım Demiri ve yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretlerini sürdürüyor.


Göreve geldikten sonra görev bölümünü gerçekleştiren MÜSİAD Muğla Şubesi, şimdi de Muğla protokolü ziyaretlerini gerçekleştiriyor. MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yrd. Av. Emin Özler, Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Şimşek, Av. Emin Koca, Mehmet Özsoy ve Muhsin Çakmak ile Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'i nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

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