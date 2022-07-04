MÜSİAD Muğla Şubesinden aylık değerlendirme toplantısı

Menteşe ilçesinde özel işletmede gerçekleştirilen aylık değerlendirme toplantısına MÜSİAD yönetimi, üyeler ve eşleri ile çocukları katıldı. MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, pandemi kurallarının hafifletilmesinin ardından MÜSİAD ailesini bir araya getirerek hem ailelerin kaynaşmasını, hem de aylık değerlendirme toplantısı yaptıklarını açıkladı.

2022 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri hakkında bilgi veren MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, “Bu süreçte Genel Merkez Yönetimimizdeki yönetim değişikliği nedeniyle genel merkez ile şubemiz arasındaki bağımızı güçlendirdik. Pandemi kurallarının gevşetilmesi nedeniyle Genel Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen programlara bu süreçte iştirak ettik. MÜSİAD Muğla Şubesi olarak çalışmalarımız içeresinde yer alan en önemli projelerden birisi olan Muğla'nın ticari potansiyelinin değerlendirerek mevcut ürün çeşitliliğinin ihracat noktasında ticaretini geliştirmek, mevcutta ihracat yapan üyelerimizin ticaretine katkı sağlamak için çalışmalar yürüttük. MÜSİAD yurtdışı şubelerimiz ile iletişimimizi güçlendirerek, bulundukları ülkelerin mevcut potansiyellerini öğrenmek, ihtiyaçlarını belirlemek, ulaşım ve nakliye durumları ile resmi ticari prosedürleri hakkında bilgilenmek amacıyla onlarla bir araya gelerek zoom üzerinden toplantılar başlattık. İlk toplantımızı da Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Venezuela ve Şili başkanları ile yaptık. Bu toplantılarımız artarak devam edecek. 2022 yılında yaptığımız en önemli faaliyetlerden birisi de Dost Meclisi toplantılarımız oldu. Bu dost meclisi toplantılarımızda kurum amirleri ile üyelerimizi bir araya getirerek iletişimimizi güçlendirmeyi amaçladık. Bu toplantılarımızda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldik. Bunun yanında Muğla 2021 yılında ve 2022 yılında yaşanan orman yangınlarında MÜSİAD olarak ilgili kurumlara ihtiyaçları doğrultusunda katkı sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz” dedi.