MÜSİAD'tan üyelerine e-fatura bilgilendirmesi

Toplantıda 2019 yılı değerlendirmesi, 2020 yılı protokolleri, e-fatura, elektronik belgelerin amaçları ve muhasebesel yükümlülükler konusunda üyeler bilgilendirildi.

Toplantıda bir banka ile MÜSİAD Muğla Şubesi'nin imzaladığı protokol ve protokol ile üyelere sağlanan kolaylıklar bankanın şube müdürü tarafından üyelere aktarıldı.

Mali Müşavir Ömer Kızılkaya tarafından yapılan sunumda, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım-satım belgesi ve e-dekont konularında bilgiler verildi. Sunumların ardından MÜİSAD üyeleri özellikle e-fatura konusunda yaşadıkları sıkıntıları ve çözümleri konusunda sorular yönelttiler.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir toplantının sonunda yaptığı açıklamada, “Amacımız üyelerimiz ile hasbihal etmek ve işletmelerde yaşanan sıkıntıları bu tür toplantılarda çözüm üretmek. Bugün Finansbank ile yaptığımız protokolün üyelerimize neler kazandırdığını bankanın yetkilisinden sizlere aktarma şansı bulduk. Bunun yanında özellikle muhasebe sistemindeki e-fatura ve diğer elektronik işlemlerin hangi şartlarda nasıl uygulanacağı konusunda bilgilenmenizi, bunun yanında e-fatura konusunda yaşanan sorunların çözümünü sizlere aktarmak istedik. Bir yıl önce göreve geldiğimizde 2021 vizyonumuzu açıklamıştık. Bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. En büyük gayemiz kadim Ahi'lik kültüründen feyz alan bu kuruluşu, Muğla'ya değer katan STK'larından birisi haline getirmek” dedi.