MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yeni su kaynakları sondaj çalışması

Uygun su bulunması halinde sisteme dahil edilerek bölgelerin su sorunu çözülmüş olacak.

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2014 yılından bu yana il genelinde içme ve kullanma suyu sorunu yaşayan, hiç suyu olmayan, suyu kirli olan(kimyasal kirlilik) yerleşkelere içme ve kullanma suyu sondaj kuyusu açıp sisteme dahil ederek bölgelerin sorunlarına çözüm buluyor.

2021 yılı için de il genelinde içme/kullanma suyu sorunu yaşayan bölgeler için çalışmalar başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan proje kapsamında il genelinde yaklaşık 15 farklı noktada Bin 500 metrelik sondaj çalışması yapılacak. Yapılan çalışmalarda yeterli debide ve kalitede su bulunması halinde bölgedeki depolara iletimi sağlanarak kullanıma alınacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada “21 Şubat 2021 tarihinde yer teslimi yapılan proje kapsamında il genelinde Bin 500 metrelik sondaj kuyusu çalışması yapacağız. İnsan sağlığına uygun su bulunması halinde suyu kullanıma alarak su sorunu yaşayan, suyu olmayan bölgelere depolarla iletimini sağlayacağız. Sondaj kuyusu çalışması ile birlikte genelinde yaklaşık 30 alanda jeofizik etüt çalışması yaparak su sorunu yaşayan bölgelerin sorununu çözmenin yanı sıra kuraklık ile mücadelede aktif mücadelemizi sürdüreceğiz. Muğla'mızın su konusunda geleceğini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.