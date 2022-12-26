MUSKİ, Milas Çamovalı'da içme suyu çalışmalarını tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesinin kırsal mahallesi Çamovalı Mahallesi Saz Mevkii'nde içme suyu hat yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle yaz aylarında yetersiz kalan içme suyu hattı için çalışma başlatan MUSKİ ekipleri, Çamovalı Mahallesi Saz Mevkii'nin içme suyu hattını yeniledi. Ayrıca abone bağlantılarını da yenileyen MUSKİ ekipleri, mahalle sakinlerinin kesintisiz su almalarını sağladı.

Muhtar Oruç, “Büyükşehir'in çalışmalarından çok memnunuz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından mahalle sakinleri olarak memnun olduklarını ifade eden Çamovalı Mahalle Muhtarı Necati Oruç, mahallenin su sorununu da çözüldüğünü söyledi. Oruç, “Mahallemizde özellikle yaz aylarında içme suyu hattı yetersiz kalıyordu. MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurularımızı yaptık ve hemen programa aldılar. Çalışmalarına kısa sürede başlayan MUSKİ ekiplerimiz mahallemizi besleyen içme suyu hattını yeniledi. Çalışmaların ardından mahallemizin kesintisiz su alması sağlandı” diyerek sözlerini tamamladı.