MUSKİ, Ortaköy Mahallesi'ne ilave içme suyu hattı yapıyor

Menteşe'nin birçok mahallesinde içme suyu hat çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri, son olarak Ortaköy Mahallesi'nde yapılaşmaya açılan bölgelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla içme suyu hat imalatı yapıyor.

Bu bölgelerde bin 700 metre uzunluğunda içme suyu hat yapım çalışmasını başlatan ekipler, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 60 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.