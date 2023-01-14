MUSKİ, Ula'da 4 mahalleyi besleyen 2 içme suyu deposunu yeniliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna ulaşabilmesi için Ula ilçesinde 4 mahalleyi besleyen 500 ve 1000 m3'lük içme suyu depolarının tadilatını yapıyor.

İşlevini yitirmiş içme suyu depolarını yenileyerek su kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan MUSKİ ekipleri, Ula ilçesinin merkez mahalleleri olan Alparslan, Ayazkıyı, Demirtaş ve Köprübaşı Mahallelerinin içme suyu dağıtımını sağlayan 500 ve 1000 m3'lük iki içme suyu deposunun tadilatını yüzde 80 tamamladı. Su depolarının iç hazneleri, vana, boru hattı gibi bağlantı elemanlarının bakımları yapan MUSKİ ekipleri, depoların dış yapılarında yenileme ve çevre düzenlemesini de yapıyor. Kısa sürede içerisinde bitirilmesi planlanan çalışmaların ardından içme suyu depoları vatandaşların hizmetine sunulacak.