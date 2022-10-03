İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MUSKİ'den Datça'da ki arızalara anında müdahale

Datça İskele Mahallesi ve Eski Datça bölgesinde içme suyu hat arızaları meydana geldi.

Arızalara anında müdahale eden ekipler bölgede yaşanabilecek uzun süreli su kesintilerinin önüne geçti.


22 personel arızalara müdahale etti


İskele Mahallesi ve Eski Datça Bölgesinde meydana gelen içme suyu hat arızalarına MUSKİ Genel Müdürlüğünden 22 personel, 4 iş makinesi ve operatör müdahalede bulundu. Aynı farklı birçok noktada meydana gelen arızalar ekiplerin hızlı ve etkin müdalesiyle çözülerek uzun süreli su kesintilerinin önüne geçildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.