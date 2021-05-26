MUSKİ'den kuraklık uyarısı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Dünyada yaşanan iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri son yıllarda iyice kendini hissettirmeye başlamıştır. Son olarak, geçtiğimiz günlerde açıklanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre son aylarda Muğla'nın bazı bölgelerinde şiddetli, bazı bölgelerinde ise çok şiddetli kuraklık yaşandı. Kuraklığın yaz mevsiminde etkisini daha fazla göstereceği beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Muğla'da kuraklığın standart yağış indeksine göre şiddetli kuraklık, normalin yüzdesi metoduna göre de orta ve şiddetli kuraklık görüldüğünü belirten MUSKİ Genel Müdürlüğü, açıklamasında “bu yıl her zamankinden daha fazla su kaynaklarımızı korumaya, her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyacımız var.” uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada “İçme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, musluk başlarına su tasarruf aparatları takması, tuvalet rezervuarlarının tasarruflu rezervuarlarla değiştirilmesi, sensörlü muslukların takılması gibi birçok klasik tasarruflu kullanımı sağlayacak yöntemler kuraklığın etkisini hafifletebilecektir” ifadelerine yer verildi.

Tarımsal sulama ile ilgili olarak da “İlimizin turizm kenti özelliğinin yanında önemli bir tarım kenti olması ve Türkiye'de yıllık su tüketimin %74'ünün tarımsal sulamada kullanılması sebebiyle; açık kesitler üzerinden vahşi sulama yöntemleri ile değil modern borulamayla iletim, damlama sulama sistemleriyle tarımsal sulamanın yapılması, izinsiz ve gereksiz yeraltı suyu kullanılmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.