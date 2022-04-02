MUSKİ'den uzaktan abonelik hizmeti

MUSKİ Genel Müdürlüğü 21 abone ve tahsilat ofisinin yanı sıra ‘uzaktan abonelik' hizmeti vermeye başladı. Uzaktan abonelik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bulundukları mekandan ayrılmadan abonelik yenileme işlemlerini tamamlayabilecek. E-Devlet üzerinden abonelik başvuruları alınabilecek. Abonelik açma ve kapatma işlemleri idare ofislerden bağımsız, vatandaşların talep ettikleri yer ve zamanda yapılmasına imkan veren teknolojiye dayanarak MUSKİ sistemine entegre edilmiş biyometrik (3 boyutlu) imza yöntemi ile yerinde abonelik hizmetini gerçekleştiriyor.