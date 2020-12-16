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MUSKİ'nin Marmaris'te içme suyu çalışmaları sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkiinde yeni içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde yeni içme suyu hatları çekmeye devam ediyor.


Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris İlçesi Bozburun Mahallesinde bulunan Yeşilova mevkiinde içme suyu hattı olmayan bölgeye yeni içme suyu hattı çekildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bölge sakinlerinin kesintisiz su almaları sağlandı.

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