Mustafa Keser Marmaris'te konser verdi

Türk Halk Müziğinin duayen sanatçılarından Mustafa Keser en son 15 yıl önce gelerek konser verdiği Marmaris'te sevenleri ile buluştu. Türkiye'nin en geniş repertuarına sahip ses ve sahne sanatçısı Keser amfi tiyatroda unutulmaz bir konser verdi.

77 yaşındaki Türk ses sanatçısı ve bestekar Mustafa Keser konser öncesi verdiği röportajda "Marmaris'te en son 15 yıl önce yine amfi tiyatroda konser vermiştim, akşamüzeri geldiğim için pek gezme vaktim olmadı ancak Marmaris çok değişmiş. Daha önce geldiğimde İçmeler'de çok az ev vardı, şimdi ise her yer bina olmuş. Sevenlerim bu yaşıma rağmen beni yalnız bırakmıyor. Dut ağacında yaprak kalmadı ama hala geçer akçeyim demek ki" diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Alkışlar ile çıktığı sahnede organizasyon ile ilgili yaşanan aksaklığı anlatan ünlü sanatçı "En son 15 yıl önce Marmaris'e konsere gelmiştim. Sonrasında nasip olmadı. Sizlere teşekkür ediyorum, teşrif edip geldiniz, sahneye çıkmadan bir üzücü haber aldım. Size söylemezsem rahat etmem. Konunun benimle ilgisi yok ama bana söylenen konser biletlerinin tamamı satılmış ancak organizasyonu tertip eden genç kardeşimize her meslekte olduğu gibi çekememezlikler olur. Bir kısım artık kim yaptıysa bilmiyorum konser iptal oldu demişler, gelmeyecek demişler, iki konser birleşti demişler milletin kafası karışmış. Bütün biletler satıldı dediler bana ben zaten sizin beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum, bu lafları çıkaran arkadaşı terbiyesizliğinden dolayı kınayalım herkes ekmeğine çalışıyor" diyerek kendi bestesi ile konsere başladı.

Ünlü ses sanatçısı ve bestekar Mustafa Keser, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede sevilen şarkılarını seslendirerek kendisini dinlemeye gelenlere oyun havaları ile veda etti.