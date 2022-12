Mustafa Özbay Edebiyat ödülü sahibini buldu

Yazar ve Şair Mustafa Özbey işbirliği, Menteşe Belediyesi katkıları ile Türk edebiyatını desteklemek ve öykü yazarlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ‘Günce Yayınları Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü' töreni Menteşe Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz salonunda gerçekleşti.

Yarışmaya katılan toplam 28 dosya Dr. Gizem Ece Gönül, Merve Gün ve Nilay Bilir'den oluşan ön kurul tarafından incelendikten sonra, finale kalan 12 dosya Prof. Dr. Oktay Yivli, Prof. Dr. Yunus Balcı ve Yazar - Eleştirmen Senem Gezeroğlu'ndan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü'nün sahibi ‘Derhal Çık Oradan' adlı dosya ile Gürcan Banger'in oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ödül töreninde yaptığı konuşmasında şair ve yazar Mustafa Özbey'e ve Günce Yayınlarına edebiyata katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Gümüş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Menteşe Belediyesi olarak kentimizdeki kültürel etkinliklere destek vermeye, ev sahipliği yapmaya her zaman önem verdik. Bu etkinliğe de ev sahipliği yapıyor olmak bizim için çok gurur verici. Menteşe, kültürün her alanını içerisinde barındıran özel bir kent. Kültür festivallerimizde konuk yazar olarak kentimize imza günü için davet ettiğimiz ne kadar yazar varsa, hepsinin önünde hemşerilerimiz ellerinde kitaplarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Şu an içinde bulunduğumuz bu tiyatro salonumuz olsun, şehrimizdeki diğer salonlar olsun; belediye tiyatromuzun oynadığı tüm oyunlarda salonlar tıklım tıklım doldu. Dilerim ki bugün hikâye kitabı ile ödül alan Gürcan Bey'in de imza günleri, etkinlikleri böyle tıklım tıklım okurları ile dolar taşar. Kendisini tebrik ediyor, yazın hayatında başarılar diliyorum. Kıymetli jürimize de katkı ve katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum.”