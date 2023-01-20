Mutla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışı yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası' çerçevesinde ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.

Adalet Bakanlığı tarafından 'Kitap İyileştirir' sloganıyla ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde başlatılan 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası' çerçevesinde Menteşe'de bulunan Sınırsızlık Meydanında kitap bağış standı kuruldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından MSKÜ yayınları ve diğer kültürel eserlerden oluşan yedi koli kitap bağışı ile kampanyaya katılım ve katkı sağlandı.

MSKÜ tarafından yapılan açıklamada, ”Adalet Bakanlığı tarafından 'kitap iyileştirir' sloganıyla ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde başlatılan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bizlerde yedi koli kitap bağışı yaptık orada bulunan kardeşlerimize okuma alışkanlığına katkı sağladık” ifadesi kullanıldı.

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için düzenlenen bağış kampanyası 15 Şubat'a kadar devam edecek.