Mutlu Ayhan MTO Başkanı oldu

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nda yapılan başkanlık oylamasında, tüm üyelerin oylarını alan Mutlu Ayhan MTO Başkanı seçildi.

Marmaris Ticaret Odası Eski Başkan'ı Mehmet Baysal'ın, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sebebiyle istifa etmesinin ardından, yerine yönetmelik gereği en yaşlı başkan yardımcısı sıfatıyla Mutlu Ayhan Başkanlık görevini üstlendi. Geçtiğimiz Kasım ayında ek madde ile yönetmelikte değişiklik yapılarak “seçimi kazanamayan Oda Başkanı'na görevine dönme hakkı” tanınmıştı. Resmi seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Mehmet Baysal'ın göreve geri dönmeme kararı almasının ardından, Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında bugün yapılan seçim sonucunda Başkanlık görevini yürüten Mutlu Ayhan kalan 3 yıl süre için Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkan Ayhan, seçim sonucu tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Bugüne kadar Odamıza katkısı bulunan tüm eski Oda Başkanları ve Meclis Başkanlarımıza, Meclis, Meslek Komitesi ve Oda personelimize, tüm üyelerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu üyelerimizin güvenini boşa çıkarmamak ve Odamızı bölgemizin en başarılı Odası haline getirmek için, daha önceden olduğu gibi hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Marmaris Ticaret Odası, her zaman olduğu gibi bugünden sonra da turizmde ve ticarette bölgemize yaptığı katkıları sürdürmek için, daha önceden hayata geçirdiği projelere yenilerini ekleyerek var gücüyle çalışmaya devam edecek. Sezonun başlamasıyla birlikte Marmaris'in turizm sezonundan en verimli şekilde yararlanması ve tüm üyelerimizin bu sezonu başarılı ve kazançlı bir şekilde geçirmesi için Yönetim Kurulu olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Millî Mücadelemizin 100. Yılını kutladığımız bu dönemde, Ulu Önder Atatürk'ün ilkelerini şiar edinerek, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin gelişmesi için üstümüze düşen her türlü vazifeye hazırız. Odamızın daha istikrarlı ve başarılı bir ivme kazanmasına katkı sağlamaya, dünya standartlarında bir hizmet kalitesi oluşturmaya devam edeceğiz. Ben ve Yönetim Kurulu üyelerimiz; Marmaris'imizin markalaşması ve turizminin gelişmesi adına azimle çalışarak, turizmin gözbebeği ilçemizin daha başarılı bir seviyeye gelmesi için yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Hizmet kalitemiz ve misyonumuz gereği, Oda üyelerimize olan sorumluluklarımızı her zaman ön planda tutacağız. İlkemiz; Marmaris Ticaret Odası olarak iş birliği ve bütünlük içinde ülkemiz ve Marmaris için hizmet etmektir. Bu bağlamda beni bu göreve layık gören Yönetim Kurulu Üyelerimize, Meclis Başkanımız ve Meclis üyelerimize kıymetli destekleri için tekrar teşekkür ederim” dedi. Boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Ömer Erden seçildi. Erden görevini, Başkan Yardımcısı Özgür Dervis ile birlikte yürütecek. Yönetim Kurulu'nda yer alan diğer isimler şöyle; Enis Bilgiç, Görkem İnal, İbrahim Tekin, Mustafa Kodaman, Onur Tokmak, Özgecan Çetinkaya.