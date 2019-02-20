MUTSO Meclisinden Datça'ya davet

Koray Özcan'ın divan başkanlığında, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmanı yapan Meclis Başkanı H. Koray Özcan, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir takım açıklamalarda bulundu. Özcan, “Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Bülent Karakuş, Kızılay Muğla Şubesi Başkanlığı yapmaktaydı. Bülent Karakuş, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kızılay Genel Kurulunda yapılan seçimle, görevi Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf Kayacık'a devretti. Kızılay Muğla Şubesi Başkanlığına seçilen Yusuf Kayacık'ı ve Kızılay Muğla Şubesi Yönetim Kuruluna seçilen Meslek Komite Başkanımız Taner Kapçı'yı meclisimiz adına kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta, kıymetli üyelerimizden AK-TUR A.Ş., Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin Türkiye'de turizmin geliştirilmesi ile ilgili en köklü kuruluşlardan birisi sayılarak çok önemli ve prestijli bir ödül almıştır. AK-TUR A.Ş.'yi ve Genel Müdürü aynı zamanda Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Sevim'i kutluyoruz” dedi.

Meclis Başkanı H. Koray Özcan, Muğla'da turizmi 12 aya yayma çalışmaları kapsamında MUTSO tarafından desteklenen, 23 Şubat Cumartesi günü 13'üncüsü gerçekleştirilecek olan Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonun duyurusunu yaparak, tüm Meclis Üyelerini Datça'ya davet etti.

Ardından konuşan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirerek, yönetim kurulunun aylık faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı, meclis üyeleri ve meslek komite başkanlarının öneri ve soru-cevapları ile sona erdi.