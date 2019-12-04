MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı

2014 yılı Temmuz ayında vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası kurulan MUTTAŞ havaalanı taşımacılığı ile Muğla'da 3 Milyon 237 bin yolcuya hizmet verdi.

İki havaalanına sahip iki ilden biri olan Muğla'da Bodrum-Milas ve Dalaman havaalanlarına 30 araçla hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz ve kış tarifeleri ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.