Muzaffer Ilıcak: “Bağımlılıkla mücadelede sporun önemi büyük”

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, uyuşturucu, doping ve bağımlılıkla mücadele seferberliği yolculuğuna Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 'Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Önemi' konulu seminerlerde, Bodrum ilçesinde bulunan Yukarı Mazı İlk Okulu, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi, Merkez Turgutreis Ortaokulu, Gündoğan Fahriye Ilıcak Anadolu Meslek Lisesi ve Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Ilıcak, çocukları bilinçlendirerek, bilgilendirerek bağımlı olmadan da yaşanabilecek kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın olduğunu, spor yapan çocukların, gençlerin hayatlarında daha başarılı olduklarını belirtti.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, sözlerine burada olmaktan gurur duyduğunu ve kendisine bu güzel imkanı sağlayan Yukarı Mazı İlk Okulu Müdürü Songül Arslan, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Batuhan Giraz, Zeynep Günay Açıkgöz, Merkez Turgutreis Ortaokulu Müdürü Filiz Fidan, Gündoğan Fahriye Ilıcak Anadolu Meslek Lisesi Ömer Faruk Ruhi, Aziz Yılmaz ve Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu Müdürü Köksal Başaran'a teşekkür ederek başladı.

Sunumlarında çeşitli spor branşlarında Avrupa ve Dünya olimpiyatlarıyla, Türkiye ve Dünya Şampiyonlarını örnek gösteren Ilıcak, doping kullanmadan spor yapılabileceğini ispatladı. Spor yapmanın ve kitap okumanın önemini vurgulayarak bunların yaşam kalitesini arttırdığı gibi, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin yanında günümüzde önemli sorunlardan biri olan teknoloji bağımlılığından da kurtarabileceğini anlattı.

Ilıcak, “Ülkemizde uyuşturucuya karşı açılan savaşların çoğu kazanıldı ve tüm merdiven altı imalathaneler ortadan kaldırıldı ancak; yurt dışından getirilen uyuşturucuya mani olamıyoruz. O yüzden federasyon olarak seferberliğimizle okul okul gezerek hiçbir maddi beklentiye girmeden, gönüllülük esasına dayalı başta ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri, antrenörler ve anne babalar olmak üzere çocuklarımızı bilinçlendirerek bu savaşta yer alıyoruz. Son yıllarda çok küçük yaşlara düşen bağımlılık yaşı ülkemiz geleceği için ciddi bir tehdittir. Bu mücadelede sporun önemini anlatmak ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak en büyük hedefimizdir” dedi.

"Bağımlı olmadan da yaşanabilecek bir hayat var"

Ilıcak, “İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler kapsamında sürdürdüğümüz projemizde, özellikle okul çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmaları teşvik edilerek madde ve teknoloji bağımlılığından uzak durmaları hedeflenmektedir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir lafı var, bunu çok önemsiyorum. Bence okul önlerindeki torbacıların ayağını kesen o laftı. Şunu söylemişti, 'Okul önlerine giden torbacıyı yakalayın, ayağını kırın.' Bu laf son derece etkili oldu. Demek ki geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ciddi, sert tedbirler almak lazım" şeklinde konuştu.

Bazı sporcuların hak etmedikleri başarıları kazanmak adına ‘Doping' denilen güç veren ve acıyı hissettirmeyen ancak sonucu bağımlılık ve ölümlere yol açan ilaçları kullandıklarını bildiren Ilıcak, bu sporcular başarılı olsa dahi daha sonraki çalışmalarında ‘Doping' yaptıklarının ortaya çıktığını vurguladı.

‘Ha Uyuşturucu Ha Doping' sloganının bu konuyu çok güzel özetlediğini bildiren Ilıcak, hayatımızın her alanında ve sporda dürüstlük kavramlarının düsturumuz olması gerektiğini vurguladı.

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, uyuşturucuyla mücadelede seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "İlkokul, ortaokul öğretmeni, antrenör ve başta anne baba olmak üzere, çocuklarımızı bilinçlendirerek, bilgilendirerek bağımlı olmadan da yaşanabilecek bir hayatın olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.