Müzeler Gününde 'Karia'dan Menteşe'ye, Menteşe'den Cumhuriyet'e Kadın' defilesi

Muğla'da 18 Mayıs Müzeler Günü etkinliği çerçevesinde Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Olgunlaşma Enstitüsünün ortaklaşa düzenledikleri ‘Karia'dan Menteşe'ye, Menteşe'den Cumhuriyet'e kadın' sergisi ve defilesi büyük ilgi gördü.

Müzeler Günü etkinliği Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi Müze Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Etkinlikte Şehbal Baydur Okulu öğrencilerinin folklor gösterisinin ardından Muğla'da geçmişten günümüze kadınlar tarafından giyilen günlük elbiseler defile ile izleyicilere sunuldu. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sunulan defile izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Törende konuşan Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, “Müze toplumların geçmişiyle hatta geleceği ile köklü en önemli kurumlardan biridir. Bugün Muğla'mızda Kültür Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği başta olmak üzere birçok kamu kurum ve firma desteği ile dördü su altında olmak üzere toplamda 30 farklı antik kentimizde arkeolojik çalışmalar devam etmektedir. Bu sayı ile ülkemizde değil, Dünyada lider durumdayız. Bu çalışmalar sayesinde Muğla'mızın kültür değerleri gün yüzüne çıkmakta. Turizmde müze ve ören yerlerine baktığımızda artık Dünya turizmi deniz, kum, güneş üçlüsünden çıkıp, kültür turizmine yönelmektedir. İlimiz ise kültür turizmin potansiyeli açısından Büyükşehirler arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve başkentlik yapan ilimizde gereğinden fazla antik yerleşim yeri bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde toplamda 9 Müze 21 ören yeri bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerlerimiz rekor kırarak 1 milyon 250 binden fazla ziyaretçi sayısına ulaşmıştır” dedi.