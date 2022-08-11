Müzik ve ritim engel tanımıyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş müziğin engelli bireylerin eğitimlerindeki gelişimlerini destekleyen en etkili ve önemli disiplinlerden birisi olduğunu belirterek şunları söyledi; “Menteşe Belediyesi olarak geleneksel yaz kurslarımız devam ediyor. Yoğun ilgi gören yaz kurslarımız çerçevesinde bu yıl engelli bireylerimiz için Ritim Atölyesi kurduk. Müzik hocamız Hamdi Demirtaş Muğla Engelliler Derneği'nde haftanın belirli günlerinde özel gereksinimi olan bireyler için müzik ve ritim kursu veriyor. Ritim Atölyesinde engelli bireylerimiz asma davul ve darbuka gibi ritim aletlerini çalmayı öğreniyor, ritim etüt çalışması yapıyorlar. Bizim buradaki amacımız müziğin evrensel dili ile engelli bireylerimizin iletişim kurma, dinleme ve dikkat toplama becerilerine katkı sağlamak. Çünkü müzik ve ritmik etkinlikler bu gelişimlerinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Bu sayede onların sosyal hayatın içine karışmaları, üreterek mutlu olmaları daha kolay sağlanıyor. Onların mutluluğu, yüzlerindeki tebessüm bizim için her şeyden değerli”