Müzik yasağı kalktı, meşhur Bodrum geceleri renklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzik yasağının 24.00'dan 04.00 alınmasının ardından yerli ve yabancı turistler sabaha kadar eğlencenin keyfini çıkardı. Gece kulübü işletmecileri ise müzik yasağının kalkmasıyla rahat bir nefes aldı.

Muğla Valiliğine bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 2021'de uygulamaya giren 24.00 müzik yayını kısıtlamasının iptal edilmesi esnafa rahat bir nefes aldırdı. Sabah 04.00'a kadar alınan kararla birlikte yerli ve yabancı turistler sabaha kadar eğlendi. Meşhur Bodrum geceleri yeniden eski günlerine kavuşmaya başladı. Özellikle eğlencenin kalbi olan Gümbet Barlar Sokağı'nda akşam 22.00'da başlayan konserler gece 24.00 ila 01.00'a alındı. Gece yarısı başlayan eğlenceler sabaha karşı saat 04.00'da bitti. Gümbet barlar sokağı eski günlerine tekrar döndü.

Bodrum'daki eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden olan Pasha Clup sahibi Zeynel Kılıç, “2020 yılında pandemi yasakları çerçevesinde eğlence yerlerini kapsayan bir yasa gelmişti. Pandemi biteli neredeyse 1 yıl oldu. Dünya Sağlık Örgütünün pandemi bitti demesinin ardından yaklaşık 4 ay geçti. Bu süreçte eğlence yerleri ile ilgili müzik yasağı kalkmamıştı. Muğla ilimizde de bu yasak kalkmış oldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte işletme sahiplerinin müzik ile ilgili dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Otelleri ve çevreyi rahatsız etmeden müzik yayınlarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Yasaktan dolayı maalesef arkadaşlarımız işsiz kaldı. Yasağın kalkmasıyla birlikte pandemi öncesi 2019 yılına dönmüş olduk. Turistik bölgelerde çok önem arz ediyor yasakların kalkması. Turizmde ciddi hareketlenmeler olacaktır. Ülkemize gelemeyen turistler tekrar geri gelecektir. Ülkenin ekonomisine çok ciddi katkısı olacağı kanaatindeyim. Pandemi döneminde zor durumda kalan sanatçı arkadaşlarımız oldu. Sanat camiası içinde mükemmel bir karar alınmış oldu” dedi.