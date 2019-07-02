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Namağlup şampiyon oldular

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj HentboluŞampiyonasında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbolu


Şampiyonasında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Türkiye birincisi oldu.


Atılım Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yer aldığı erkekler kategorisinde, MSKÜ Erkek Hentbol Takımı namağlup şampiyon oldu.


Başarılı ekip, Köyceğiz'de 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ercan Zorba ve Öğr. Gör. Nur Zorba antrenörlüğünde sahaya çıktı.


Daha önce de çeşitli başarılara imza atanMuğla Üniversitesi erkek takımı turnuvanın ardından, Polonya'da Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonasına katılacak olanTürk A Milli Kadın Takımı ile hazırlık maçı yaptı.

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