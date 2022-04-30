Namağlup Türkiye şampiyonu oldular

Yıl Ortaokulu, elemelerden itibaren tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Zonguldak'ta düzenlenen okul sporları Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Finallerinde B grubunda mücadele eden Türdü 100. Yıl Yıldız Erkekler takımı grup maçlarının tamamını kazandı. B Gruptaki ilk maçında Aydın Gazipaşa Ortaokulunu 22-11, ikinci maçında Antalya Fatih Ortaokulunu 24-13, İstanbul Samandıra Ortaokulunu da 18-11 yenerek namağlup yarı finale kaldı.

Yarı finalde A grubu 2'nci Ankara ODTÜ ile oynanan maçı da 15-14 kazanan Türdü 100. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Hentbol takımı finalde Trabzon Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulları ile son maçına çıktı.

Türkiye finali maçını da 19-13 kazanan Muğla temsilcisi Türdü 100.Yıl Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol takımı tüm maçlarını namağlup tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.