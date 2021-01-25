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Namnam çayında ıslah çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muğla’ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muğla'ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.


DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada; “Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Namnam Çayı üzerinde tersip bendi yapım çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Namnam Çayının yan kolu olan Turgut Deresi üzerindeki tersip bendinin gövde ve düşü havuzu imalatları ile Namnam Çayı üzerindeki bir adet tersip bendinin gövde ve düşü havuzu imalatları tamamlanmış olup ikinci tersip bendinin gövde ve düşü havuzu imalatları devam etmektedir. İş kapsamında %55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.


Genel Müdür Yıldız; projenin taşkınlarla mücadele kapsamında büyük önem arz ettiğini belirterek; "Tersip bendi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Balcılar, Oyru, Kıyra ve Karabörtlen Mahalleri ile 6 Bin 170 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş olacaktır” dedi


DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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