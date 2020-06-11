Narenciye zararları Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan karşılanacak

Bilindiği gibi Akdeniz ikliminin yaşandığı Ege ve Akdeniz kıyılarında etkili olan ve 45 dereceye kadar çıkan Afrika sıcakları ve ardından 3 gün kesintisiz yaşanan şiddetli poyraz, narenciye bahçelerinin tamamında meyve dökümüne sebep olmuştu. Yaşanan afetin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'da ani sıcaklık artışından kaynaklanan narenciye zararlarının TARSİM kapsamına alınması için çalışma başlattı. Zararların Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan karşılanması için, oluşan zararların tespitine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne talimat verildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl içinde meydana gelen doğal afetlerde, 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanın etkilendiğini, bu kapsamda; tarım sigortası poliçesi olan çiftçilere TARSİM tarafından 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini açıkladı.