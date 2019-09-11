İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik eğitim Tır'ı Muğla'da

Vatandaşları narkotik suçlar ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’nın menteşe ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vatandaşları narkotik suçlar ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Narkotik Eğitim Tır'ı Muğla'nın menteşe ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.


Bodrum, Milas, Marmaris, Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde eğitim faaliyetlerini tamamlayan Narkotik Eğitim Tır'ı Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde ziyarete açıldı.


Narkotik eğitim tırı vatandaşlar kadar öğrencilerin de ilgisini çekiyor. Öğrenciler görevliler tarafından tır içindeki görselleri üzerinde bilgiler aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.