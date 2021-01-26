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Narkotik köpeği Joshua uyuşturucuya geçit vermedi

Muğla’nın Milas ilçesinde Narkotik Ekipleri’nce düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği Joshua ile yapılan aramada araç içerisine gizlenen uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Ekipleri'nce düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği Joshua ile yapılan aramada araç içerisine gizlenen uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 34 plakalı kiralık araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Joshua ile arama yapıldı. Yapılan aramada direksiyon alt kısmına zulalanmış, 41.14 gram kokain, 9.23 gram Esrar, ruhsatsız tabanca ile 4 adet 7.65 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü Y.B. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Y.B. hakkında ruhsatsız silah bulundurmaktan da adli işlem başlatıldı.

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