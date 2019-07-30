Narkotik köpeği ‘Molly'den kaçamadılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucuyla mücadelede büyük bir rol alan Molly isimli narkotik köpeği bir aracın davlumbazında uyuşturucu buldu. Molly'nin uyuşturucuları bulma anlar polis kameralarına yansıdı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine Torba Kontrol Noktası'nda pusuya yattı. Sabah saatlerinde uygulama noktasına gelen araç, durduran ekipler aracı aramaya başladı. Aracın davlumbazına yerleştirilen uyuşturucuyu arayan ekipler daha sonra Molly isimli narkotik köpeğiyle aracın davlumbazına zulalanmış 213 gram, 214 gram ve 219 gramlık paketler halinde toplam 646 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracı kullanan E.Ö. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. E.Ö çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyon anları ise Polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.