Narkotik Köpek ‘Çimen'den kaçış yok

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bodrum Turgutreis mahallesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı duyumu alındı. İlçe Jandarma, KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ve narkotik köpeği Çimen'in de katılımı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası ile H.İ.G ve Y.G isimli şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı.

Ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramada 2.115 gram Skunk uyuşturucu madde, 9 bin 365 TL ve 80 avro para ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden H.İ.G tutuklanırken, Y.G ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.