Narkotik köpek ‘Kont' destekli uyuşturucu operasyonu

A. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı.

İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kont' destekli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada çok miktarda metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen (555) TL nakit para ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı.