Narkotik, operasyonlarını sürdürüyor

Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan İ.S. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 1 adet Hassas terazi, 16.04 gram metamfetamin ve iki parça halinde toplamda 35.35 gram toz esrar ele geçirildi.

İ.S. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.