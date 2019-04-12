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Naylon poşet yutan yavru caretta caretta kurtarılamadı

Bodrum açıklarında hareketsiz halde bulunan yavru caretta caretta DEKAMER yetkilileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nesli tükenmekte olan deniz canlısının naylon poşet yuttuğu tespit edildi.


Dün öğle saatlerinde Bodrum Paşatarlası açıklarında kaptan Besim Erdoğan tarafından hareket kabiliyetini kaybetmiş, 2 yaşında, 9 santim boyunda, 130 gram ağırlığında olduğu bildirilen, bir yavru caretta caretta bulundu. DEKAMER yetkilileri ile temasa geçen Erdoğan, caretta carettayı Halikarnas iskelesine getirdi. Deniz canlısı, DEKAMER tarafından bugüne kadar 20'ye yakın kaplumbağanın sağlığına kavuşmasında birlikte çalıştıkları AKUT Bodrum ekibine ulaştırıldı. Ekip iki gönüllüsü ile hareket kabiliyetini tamamen yitirmek üzere olan yavru kaplumbağayı alarak yola çıktı. AKUT Bodrum ekibi Yatağan yakınlarından Dalyan'a gelen DEKAMER yetkililerine yavru carettayı teslim etti.


DEKAMER yetkilileri rehabilitasyon merkezlerinde yaptıkları ilk tetkiklerde, yavru kaplumbağanın naylon poşet yuttuğunu tespit etti. 2 yaşındaki deniz canlısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


DEKAMER yetkilileri yaptığı açıklamada, vatandaşların bu konularda daha duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi.

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