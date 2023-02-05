Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla

Menteşe'nin Yılanlı Dağı'na lapa lapa yağan kar sonrası yaklaşık 15 santim kalınlığa ulaşan kar vatandaşların akın akın bölgeye gitmesine sebep oldu. Sabah saatlerinden itibaren Marmaris, Bodrum, Yatağan, Köyceğiz, Dalaman gibi ilçelerden araçları ile yola çıkan vatandaşlar öğle saatlerinde trafiği kilitledi.

Lapa lapa yağan karda ateş yakarak hem ısınan, hem de sucuk ekmek yapan vatandaşlar kar topu oynamayı da ihmal etmedi. Özellikle çocuklar, yağan kar altında kar topu oynarken, Yılanlı yolunun geliş ve gidiş yönü tamamen araçlar ile doldu.

Binlerce aracın akın ettiği Menteşe Yılanlı Dağı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi kar küreme ekipleri de aralıksız olarak yolda kar kürüyor. Ekipler, Menteşe Düzeyn mevkiinden başlayarak 60 kilometreye ulaşan Göktepe kırsal mahallesine kadar karlı yolları açıyor. Kar küreme çalışması yanında tuzlama çalışması da devam ediyor.

Kar lastiği olmayana izin yok

Yılanlı Dağı'na binlerce aracın akın etmesi sonrası trafik kilitlenirken, dağa çıkışta İtfaiye Daire Başkanlığı önünde Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Ekiplerin kontrol noktasında itibaren şehir merkezinde yaklaşık 2 kilometre kuyruk oluştu.

Kar yağışı sonrası bölgeye Marmaris'ten gelen vatandaşlar, “Uzun zamandır kar görmemiştik. Muğla'ya kar yağdığını görünce geldik arkadaşlarla. Ateşimizi yaktık. Manzara güzel. Karın keyfini çıkaracağız” derken, bir başka vatandaş ise, “Hava çok güzel. Marmaris'te kar olmadığı için buraya geldik. Ateşimizi yakıyoruz. Birazdan kar topu oynayacağız. Çok güzel bir pazar günü” dedi.

“Burası ne Palandöken, ne de Kartalkaya”

Karın keyfini çıkaran bir başka vatandaş ise Muğla'nın dört mevsim turizm cenneti olduğunu belirterek, “Burası ne Palandöken, ne de Kartalkaya. Burası Muğla. Burada tam 12 ay turistik zaman var. Ama denizde ama bahar aylarında trekking olarak ama görüldüğü gibi isteyen kar üzerinde her türlü aktivitesini yapabilir. Muğla bu konuda çok şanslı. 5 dakika ile denize, 5 dakika ile yaylada kara ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.