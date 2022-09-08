‘Neşeli Orman ‘ çocukları eğlendirdi

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından yaz oyunları çerçevesinde sahnelenen “Neşeli Orman” adlı müzikli çocuk tiyatrosu, Menteşe Nâzım Hikmet Parkı'nda çocuklarla buluştu.

Turbo, Uzun Kulak, Pati ve İnek isimli karakterlerin Neşeli Orman'da yaşadıkları eğlenceli macerayı fabl türünde anlatan tiyatro gösterisine her yaştan çocuklar ve veliler yoğun ilgi gösterdiler. Tiyatroyu ilgiyle izleyen çocuklar oyun sırasında çalan birbirinden hareketli şarkılar ile de bol bol dans ederek gönüllerince eğlendiler. Çocukların eğlenceli vakit geçirerek tiyatro ile tanışmalarını sağlamak için yaz dönemi boyunca farklı mahallelerde tiyatro gösterileri sahnelediklerini dile getiren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye Tiyatromuz tarafından yaz oyunları çerçevesinde hazırlanan Neşeli Orman isimli tiyatromuzu farklı mahallelerimizde sahneleyerek çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımız oyun boyunca eğlenerek, tiyatro sanatını da öğreniyorlar. Ailelerin ve çocuklarımızın oyunlarımıza yoğun ilgisi, bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Neşeli Orman tiyatrosu gösterimi boyunca izleyicilere Menteşe Belediyesi ikram aracı ile meyve suyu ve kek ikram edildi.