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Nesli tükenme tehlikesinde olan karakulak yol kenarında ölü bulundu

Türkiye’de sayısı çok az olan ve ’karakulak’ (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulundu.

Türkiye'de sayısı çok az olan ve 'karakulak' (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulundu.


Yol kenarında ölü hayvanı gören Yusuf Siper, durumu Fethiye Milli Parklar Şefliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Öğretim Görevlisi. Dr. Yasin İlemin'e bildirdi. Dr. İlemin, hayvan üzerinde incelemelerde bulundu. Orta yaşlardaki dişi karakulağın bel kısmının araç altında ezilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Dr. İlemin bu bölgede sık sık yaban hayvanlarının telef olduğunu vurgulayıp, "Bu konuda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün üniversitemiz koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de desteği ile çözüm odaklı bir projeye sıcak bakıyoruz. Buna göre yaban hayvanlarını geçiş bölgelerinin ilk aşamada sistemli bir çalışma ile tespit edildikten sonra bu nokta ve noktalara bilgilendirme panoları ve uyarı tabelası uygulaması yapılabilir. Gerekiyorsa ekolojik geçiş alanlarının da uygulanabileceğini aktardı. Böylece karakulak (Caracal caracal) gibi nadir ve ekosistem için çok önemli hizmetleri olan canlıların habitatlarındaki bölünmelerin önüne az da olsa geçilebilecek. Özellikle yırtıcı türlerden karakulak ve vaşak gibi türlerin ekosistemde çok önemli görevleri bulunuyor. Bu görevlerin insan eliyle yerine getirilmesi için milyonlarca lira para harcanması gerekiyor. Tek yapmamız gereken bu türleri ve habitatlarını korumak" diye konuştu.

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