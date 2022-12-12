Nesli tükenmekte olan kaplumbağa ölüsü sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa, fırtınanın etkisiyle ölü halde sahile vurdu.

Bodrum'da gün boyu etkisini sürdüren fırtınada bir deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurdu. İçmeler Yelken Kulüp sahiline vuran kaplumbağayı fark eden Bodrum Belediyesi personeli, hayvanın yanına gitti. Kaplumbağayı yakından incelediklerinde yaşamını yitirdiğini gören Belediye personeli, belediyenin ilgili birimlerine haber verdi. Kaplumbağanın Belediye ekiplerince bölgeden alınacağı bildirildi.