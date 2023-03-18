Nevruz kutlamaları için bin 400 İranlı turist Marmaris'e gelmeye başladı

İran'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine baharın müjdecisi ve bazı ülkelerde yıldönümü olarak kutlanan 21 Mart Nevruz Bayramı için bin 400 İranlı turist gelmeye başladı. Beş yıldızlı otellerde bir haftalık nevruz bayramlarını kutlayacak olan İranlılar için hazırlıklar yapıldı, karşılamalarda 7 S harfi ile başlayan özel sofra kuruldu, alkolsüz meyve kokteylleri ve tatlılar ikram edildi.

İran, Azerbeycan ve Irak'ta kutlanan Nevruz yıldönümü bayramı için 10 günlük süreçte bin 400'ün üzerinde İranlı turistin Marmaris'e gelmesi bekleniyor. Marmaris'e gelen Güney Azerbeycanlı turist Şahende Şekker, "Nevruz Bayramı fırsatı ile namını çok duyduğum tabiatının harika olduğu söylenen Marmaris'e geldim çok mutluyum" dedi. İran'dan tatile gelen Nahsa Beyat, "Nevruzu, her yıl ailelerimiz ile kutluyorduk. Bu yıl değişiklik yaparak Marmaris'e geldik. Nevruz bizim için çok değerli bir bayram" diye konuşarak bir hafta kalacaklarını belirtti. Nadia Kocaste, "Marmaris'e nevruz için geldik daha önce Antalya'ya gitmiştik. Şimdilik gördüğümüz kadarı ile çok güzel bir yer" dedi.

İranlı Turistler Türkiye'nin her yerini gezmek istediklerini belirtirken, İranlıların Nevruz kutlamaları için İran'dan gelen DJ. Ali, "Buraya nevruz kutlamaları boyunca İranlıların yöresel müziklerini çalmak için geldim. Tüm İranlıları Marmaris'e ve Türkiye'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Otel Sahibi Turgut Torunoğulları, "Açılışımızı yine Nevruz'la İran pazarı ile yapıyoruz. 2023 sezonumuz zaten güçlü olacak demiştik. İran pazarında da Türkiye ve özellikle Marmaris'e rağbet olduğunu duyuyoruz. Otellerimiz ile İranlı misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Tur Operatörü Hamdi Artuk, "Yüzyılın felaketinin yaşanması sebebi ile ülkemize başsağlığı ve rahmet diliyoruz. Turizm bir şekilde başlayıp hayata geri döneceğiz. Nevruz Bayramı sürecinde İranlı misafirimizi Marmaris'te otellerde ağırlayacağız. Nevruz için oteller hazırlıklarını tamamladı. Kutlamalar için gerekli tertibatlarını yaptılar. Biz de İran'dan DJ getirdik ve bir konser organizasyonu hazırladık" ifadelerini kullanarak İranlıların Nisan ayında da gelecek uçaklar ile Dalaman bölgesinde tatile gelmeye devam edeceklerini belirtti.