Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı

Pandemi sonrası soluğu Bodrum'da alan şarkıcı Nihal Akın deniz keyfini doyasıya çıkardı. Bardakçı koyunda objektiflere takılan Nihan Akın mavi sulardan bir türlü çıkmamak bilmedi. 3 saat boyunca yüzen şarkıcı fit vücudu ile sahilin gözdesi oldu.

Şarkıcı Nihan Akın önceki gün Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otel plajında görüntülendi. Sıcak havadan bunalan şarkıcı kendisini Ege'nin masmavi sularına bıraktı. Yaklaşık üç saat denizden kalan Nihan Akın, serinledikten sonra sudan çıkıp kendisini gölgeye attı. Şarkıcı Nihan Akın'ın pullu bikini ve fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.