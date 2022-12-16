Nijeryalı şüpheli Bodrum'da yakalandı

Uyuşturucu ticareti ve firar suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Nijerya uyruklu şüpheli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 bin TL para cezası verilen, ayrıca “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Nijerya uyruklu M.T.P. isimli şahıs, Bodrum'a girdiği sırada yakalandı.

Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında yapılan kontrolde yakalanan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.T.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.