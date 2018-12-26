Noel Baba Marmaris'te hediye dağıttı

Marmaris'te Noel Baba ilçede yaşayan bazı yabancı uyruklu vatandaşların evlerini ziyaret etti. Noel Baba evdeki çocuklara hediye vererek, ailelerin Noel Bayramı'nı kutladı.

Muğla'da Marmaris Belediyesi personeli Noel Baba ve Kış Baba kostümü giyerek ilçede yaşayan bazı yabancı uyruklu vatandaşların evlerini ziyaret etti. 10 evi ziyaret eden Noel Baba ve Kış Baba çocuklar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ziyaretin ilk durağı Mahmut ve Elena Mengilli çifti oldu. Noel babayı kapıda karşılayan Melek, Miray ve Eliz Mengilli'ye oyuncak bebek hediye edildi. Aile, Noel Baba ve Kış Baba kostümlü personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. 43 yaşındaki Rus Elena Mengilli, "9 yıldır Türk ile evliyim. Bizim için çok büyük sürpriz ve mutluluk oldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın görüş ve inanç ayırımı yapmadan bir Türk vatandaşı gibi bizleri düşünmesi, bizi çok mutlu ediyor. Böyle bir sürprizle çok duygulandım, herkese çok teşekkür ederim" dedi. Noel kostümü giyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü ziyaret öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Ünlü: “Marmaris'te yaşayan yabancı ailelerin çocuklarını ziyaret edip hediyelerini vereceğiz. Biz bacadan değil kapıdan girip hediyelerini vereceğiz.” dedi. Gece boyunca toplam 25 çocuğu sevindiren Noel Baba ve Kış Baba, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.