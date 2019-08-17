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Norveç prensesinin kebap keyfi

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, Amerikalı nişanlısı Shaman Durek ile birlikte geldiği Bodrum’da ocakbaşına geçti.

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Maertha Louise, Amerikalı nişanlısı Shaman Durek ile birlikte geldiği Bodrum'da ocakbaşına geçti. Türk kebabına bayılan prenses, restoran şeflerinden Türk mutfağı ile ilgili bilgi aldı.


Geçtiğimiz gün siyahi nişanlısı ile birlikte Bodrum'a gelen Prenses Maertha Louise, Milta Marina da bulunan bir restauranta yemek yedi. Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan kebabın tadına bakan Louise, bir ara ocakbaşına geçti. Nişanlısı Shaman Durek ile birlikte restaurantın sahibi ve kebap ustalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren prenses restaurantın şeflerinden Türk mutfağı ve kebaplar konusunda bilgi aldı.


Ocakbaşında terlediği görünen prenses ve nişanlısının samimi ve rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Korumasız bir şekilde gezdikleri görünen Maertha Louise ve Durek yemeğin ardından kaldıkları otele döndü.

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